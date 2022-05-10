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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة الطاقة تفتتح فرعا للإدارة العامة للرقابة في جدة

وزاة الطاقة السعودية
وزاة الطاقة السعودية

افتتحت وزارة الطاقة فرع الإدارة العامة للرقابة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يأتي ضمن خطة تعزيز الدور الرقابي على أنشطة قطاع البترول والغاز، وتنظيم استخداماته في السوق المحلي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الامتثال، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة، ويهدف إلى الحد من الهدر لموارد الطاقة..

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" فإن خطة تستهدف تعزيز الدور الرقابي في المملكة من خلال افتتاح عدة فروع في مختلف مناطق المملكة، لضمان تطبيق بنود نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بأعلى كفاءة، مما يحفز تطوير هذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمة، حيث تستهدف الوزارة افتتاح 10 فروع متوزعة في مناطق المملكة خلال عامي 2022م و 2023م.

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ويعد فرع محافظة جدة الرقابي، هو الثالث بعد افتتاح وتشغيل كل من فرعي مدينة الرياض بمنطقة الرياض، ومدينة الظهران في المنطقة الشرقية، حيث افتُتح الأخير في شهر نوفمبر من عام 2021م، ودُعمت جميع الفروع بالكوادر البشرية، والإمكانات المادية والفنية لتحقيق مستهدفات الوزارة.

وتقوم الوزارة من خلال هذه الإدارة بتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالبترول والغاز، التي تشتمل على سبعة أنشطة رئيسة، وهي أنشطة البيع والنقل والتوزيع والتخزين والاستيراد والتصدير والاستخدام بغرض الحرق، أو مدخلا (لقيم) في عمليات الصناعة، إضافة إلى قياس مستوى امتثال الاستثمارات في هذه الأنشطة التجارية، وفرض العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة. 

البترول والغاز وزارة الطاقة مال واعمال اقتصاد السعودية اخبار الخليج Finance Real Estate

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