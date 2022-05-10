حادث قطار في النمسا يسفر عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين| صور

أسفر حادث قطار في النمسا، عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، وقع الحادث المروع بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا، في حوالي الساعة من 6 مساءً أمس الإثنين؛ بعد خروج قطار ركاب عن مساره، لكن لم تؤكد السلطات المحلية أسباب الحادث.

صورة من الحادث

وأفادت الصحيفة بأن القطار كان في رحلته عبر بلدة مونشندورف، على خط بوتندورفر؛ عندما وقع الحادث.

وأصيب نحو 14 شخصًا في الحادث، 3 منهم في حالة خطيرة، وفقًا للصليب الأحمر.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم نشر 4 سيارات وإسعاف جوي في السكك الحديدية؛ في محاولة لنقل الناجين المصابين في الحادث إلى المستشفى.

فيما تظهر صورة- تم التقاطها للقطار الذي خرج عن مساره- عربة واحدة على الأقل، تميل على جانبها، بينما تظهر عربة أخرى تقف بزاوية على السكة الحديدية.