حفيدة الشيخ رفعت: لدينا 30 ساعة من تلاوات الراحل لم تذع

قالت هناء حسين رفعت حفيدة الشيخ رفعت، إن الشيخ رفعت مازال يعيش داخل الوجدان ، مضيفة :" نسعى دائما لـ خدمة سيرته الطيبة".



وأضافت هناء حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "،: "لدينا 30 ساعة من تلاوة الشيخ رفعت ونحاول أن نخرجها للنور كي نسعد الناس بصوت الشيخ رفعت، والـ 30 ساعة لم تسمع من قبل".

وتابعت هناء حسين: "الشيخ رفعت توفي منذ 72 سنة لكن حتى الآن كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم يتعلقون بصوته".

وأكملت هناء حسين :" طريقة الشيخ رفعت في التلاوة هبة من الله سبحانه وتعالى ".

