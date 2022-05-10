لا تصالح مع الإخوان.. جبر: القوات المسلحة تفتش عن الإرهابيين في سيناء

نعى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط هجوم إرهابي غرب سيناء .

وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن الإرهاب لم ينتهى وهذا الأمر يتطلب حالة تأهب لمقاومة الأفكار والمعتقدات المتطرفة .



وتابع كرم جبر :" القوات المسلحة تفتش عن الإرهابيين في كل متر من أراضي سيناء ".



وأكمل كرم جبر :"الجماعات الإرهابية فئران “، مضيفا:” ما حدث من عمل إرهابي يزيد المصريين عزيمة وإصرار على دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره".

ولفت كرم جبر :" لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية التي نفذت العديد من العمليات الإرهابية .

