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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تصالح مع الإخوان.. جبر: القوات المسلحة تفتش عن الإرهابيين في سيناء

كرم جبر
كرم جبر

 نعى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط هجوم إرهابي غرب سيناء .

 

وأضاف  كرم جبر في  حواره مع الإعلامي عمرو خليل  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن  الإرهاب لم ينتهى وهذا الأمر يتطلب حالة تأهب لمقاومة الأفكار والمعتقدات المتطرفة .
 

وتابع كرم جبر :"  القوات المسلحة تفتش عن الإرهابيين في كل متر من أراضي سيناء ".

وأكمل كرم جبر :"الجماعات الإرهابية فئران “، مضيفا:” ما حدث من عمل إرهابي يزيد المصريين عزيمة وإصرار على دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره".

 

ولفت كرم جبر :" لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية التي  نفذت  العديد من العمليات الإرهابية .
 

كرم جبر مصر الإخوان القوات المسلحة اخبار التوك شو

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