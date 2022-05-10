كرم جبر: على القطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا في خط التنمية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني دعوة كريمة وتفتح الآفاق نحو فترة مليئة بالآمال.

وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة “ سي بي سي “، :” دعوة الرئيس تتضمن ملفات إصلاحات سياسية وملفات أمنية وملف اقتصادي ”.

وتابع كرم جبر :" مصر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في ملف الاقتصاد ".



وأكمل كرم جبر :"دعوة الرئيس تتضمن تطوير العمل في الملف الاقتصادي بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة ".



ولفت كرم جبر: "آن الأوان أن يكون القطاع الخاص شريك فاعل في خط التنمية، وعلى الحكومة البدء في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي على أرض الواقع ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية".

