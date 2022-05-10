تحصين الدولة ضد الإرهاب.. كرم جبر: الرئيس السيسي دعا لحوار وطني.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس السيسي دعا إلى حوار وطني يشمل محاور سياسية واقتصادية.



وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي ": "علينا ان نتفق على شكل الدولة في الجمهورية الجديدة".

وتابع كرم جبر :" من الضروري تحصين الدولة ضد الإرهاب والتطرف ومنع تواجد التيارات المتطرفة كي لا تظهر تلك الجماعات مرة أخرى".

وأكمل كرم جبر :"لا نرغب في تواجد أي ثغرة قد تستغلها الجماعات الإرهابية للعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى".

ولفت كرم جبر :" جماعة الإخوان الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على الدولة ويسعون إلى هدم الدولة".