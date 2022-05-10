رئيس رابطة الأندية: زيادة أعداد الجماهير بدءا من الدور الثاني

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن الرابطة قررت زيادة أعداد الجماهير مع خفض قيمة التذكرة بدءا من الدور الثاني للدوري الممتاز.

وأضاف أحمد دياب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الرابطة قررت زيادة أعداد الجماهير لـ 5 آلاف متفرج، مع خفض قيمة التذكرة الموحدة مـن 100 جنيه إلى 75 جنيها وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات".

وتابع :" نوجه الشكر لوزارة الداخلية، لموافقتها على زيادة أعداد الجماهير في الدوري، ونأمل في زيادة الأعداد مجددا في الفترة المقبلة بشرط البعد عن التعصب".

وواصل :" تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، خاص بالتوقيت فقط ولم نعلن القرار النهائي بشان اللقاء، وكثرة انتقالات المدربين يضر بالأندية ويضر بقواعد اللعب النظيف".

وأردف :" الكرة المصرية تعاني بسبب تلاحم المواسم الثلاثة الأخيرة، لقد سببت المواسم الماضية مشكلة كبيرة جعلتنا نخوض مباريات الدوري عكس مواعيد دوريات العالم بأكملها".

وأتم :" الأندية رفضت تغيير نظام الدوري هذا الموسم، لكننا لدينا خطة أيضا للإصلاح، وسنطبقها في الموسم المقبل".