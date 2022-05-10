بسبب حرب أوكرانيا.. الرئيس الأمريكي يبدي تخوفه من نظيره الروسي

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من عدم تمكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من إيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي: "بوتين حذر للغاية وأنا قلق من أنه لا يستطيع إيجاد مخرج من حربه على أوكرانيا".

وأضاف: "اعتقد بوتين أن بإمكانه أن يفكك حلف النيتو والاتحاد الأوروبي".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، قانونا يسمح بتسريع المساعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريح صحفي بالبيت الأبيض "أوقع على قانون تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة لأنه أمر مهم"، مضيفا أن القانون يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين في القتال دفاعا عن بلادهم، ويحمل اسم "قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا".

وأقر بايدن بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعما لأوكرانيا، لكنه أكد أن "الرضوخ للعدوان كلفته أكبر".

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة التشريع الذي سيسمح بتزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري بشكل سريع على سبيل الإعارة لمواجهة التصعيد العسكري الروسي.

وبحسب القانون "يجوز للرئيس، عندما يرى ذلك في مصلحة الدفاع الوطني، بيع أو نقل الملكية أو تبادل أو تأجير أو إقراض أو التصرف بأي شكل آخر تجاه أي حكومة يعتبر الرئيس أن دورها حيوي للدفاع عن الولايات المتحدة".

