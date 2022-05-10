إيسترن كومباني: تأكد حضور رونالدينيو إلى مصر لمشاهدة مباراتنا مع الأهلي

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني، إنه سعيد بتعادل فريقه مع المقاولون العرب، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بالدوري العام.

وأضاف هاني أمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بالتعادل مع فريق عنيد مثل المقاولون العرب، خاصة وان التعادل جاء بعد الهزيمة من الزمالك في المباراة السابقة.

وتابع :" قمنا بتوجيه دعوة رسمية للنجم البرازيلى السابق، رونالدينيو، لحضور مباراة الاهلي وإيسترن كومباني، بالدوري الممتاز".

وأكمل:" تم تأكيد حضور رونالدينيو إلى مصر لمشاهدة مباراتنا مع الاهلي يوم 25 مايو، و الهدف من الزيارة هو توجيه رسالة إلى العالم بأن الأجواء مستقرة فى مصر، واختيار رونالدينيو، لأن له قيمة عالمية كبيرة".

