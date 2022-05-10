إصابة شخصين إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية في البحيرة

أُصيب شخصين جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق إيتاي البارود - كوم حمادة أمام قرية صافية.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً يُفيد بتصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق إيتاي البارود - كوم حمادة أمام قرية صافية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من، محمد خالد كامل 23 سنه والمقيم بقرية صافية بجرح قطعي بالركبة اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، و احمد أيمن احمد عميش 20 سنه والمقيم بقرية النشو بجرح قطعي بباطن القدم وكدمات متفرقة بالجسم.

تم مقل المصابين إلي مستشفي إيتاس البارود المركزي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعه.