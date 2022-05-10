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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق الأدور: قرار الاتحاد الأفريقي بإقامة نهائي الأبطال في المغرب شيء سلبي

صدى البلد

قال طارق الادور الناقد الرياضي ، أن قرار الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بدولة المغرب شيء سلبي للكرة الأفريقية. 

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي لعب لعبه صح واحنا أخطأنا اخطأ متعددة في هذا المجال  وفي ديسمبر الماضي عند فتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والاتحاد المغرب السابق قال أن مصر تقدمت لتنظيم نهائي دوري الأبطال وبعد ذلك نكتشف أن مصر لم تتقدم من خلال المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ومن هو المسئول عن هذا الأمر. 

وأضاف أن في دوري أوروبا يتم تحديد المعلب قبل إقامة البطولة سواء وصل نادي الدولة المستضيفة للنهائي ام لأ وكان يجب على الاتحاد الأفريقي إعلان الدولة المنظمة قبل الآن .
 

وأوضح  أن إقامة المباراة في ملعب احد طرفي النهائي ويتحدث الملعب قبل المباراة النهائية فده قمه عدم المصداقية وقمة ضرب الحائط لكل قواعد اللعب النظيف والقوانين. 

وتابع أن الاختيار للاتحاد الأفريقي لم يكن أمامه غير ملعبين بعد استبعاد ملاعب جميع الدول المتقدمة،  مادا السنغال والمغرب وتم الاتفاق بين فوزي الاقجع ورئيس الاتحاد الأفريقي وبعد هذه اللعبة انسحبت السنغال ولم يبق أمام الاتحاد إلا ملعب الدار البيضاء .
 

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