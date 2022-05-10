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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاف ستومك .. نيللي كريم تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصحبة زوجها فى أحدث ظهور لهما.


وظهرت نيللي بأطلالة جذابة مرتدية قميص هاف ستومك و بنطلون  باللون البرتقالي  ، مما حازت علي  إعجاب متابعيها.

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يذكر أن الفنانة نيللي كريم، عبّرت عن سعادتها بنجاح مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.


وقالت نيللي كريم، في لقاء لبرنامج “التاسعة هذا المساء”: انا لم أخف من تقديم الدور، هناك شركة إنتاج مسؤولة عن النص الذي تقدمه، وكاتب محترم ومراجعة للنص، لكن انا مكنتش فاكرة انه هيحصل الجدل ده كله".

 

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