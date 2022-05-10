شاهد.. لحظة لقاء أم أوكرانية وابنها الضابط بعد 72 يوما من الغياب

عرضت فضائية “العربية” فيديو لحظة لقاء أم أوكرانية وابنها الضابط بعد 72 يوما من الغياب.

فى سياق آخر، في لقطات مؤلمة بكت أم أوكرانية على نعش ابنها الذي مات على يد القوات الروسية، بينما ألقت أخرى نظرة أخيرة على وجه ابنها الجندي قبل دفنه في مشاهد تنم عما خلفته الحرب الروسية عليها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاءت الصور المفجعة لإحدى الجنازات من داخل بلدة إيربين، وهي بلدة احتلتها القوات الروسية لمدة شهر تقريبًا بعد الاستيلاء عليها في الأيام الأولى خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة بأنه منذ تحرير تلك البلدة، ظهرت العديد من الفظائع الروسية، حيث تتسع المقابر كل يوم مع اكتشاف المزيد من جثث المدنيين والجنود الذين قتلتهم القوات الروسية.

وفي أحد المشاهد المؤلمة، ظهرت امرأة مسنة يوم الأحد في صور ترتدي معطفا أحمر واقفة على حافة المقبرة، ورأسها يرتكز على نعش ابنها الذي كان على وشك أن ينزل في قبر محفور بالفعل، وبدت غير قادرة على ترك نعش ابنها، الذي كان يحتوي على مجموعة صغيرة من الزهور الحمراء الموضوعة فوق غطائه الأزرق.

https://youtube.com/shorts/rc5GLM2DuEs?feature=share