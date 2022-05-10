بإطلالة صباحية.. دينا تخطف أنظار متابعيها من باريس

نشرت الفنانة دينا صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت دينا في الصور بإطلالة صباحية من باريس وعلقت قائلة: "صباح الخير من باريس"، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية دينا أثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حول حالتها الصحية وابنها علي، وذلك من خلال رسالة غامضة ولم تكشف عن أى تفاصيل.

وقالت دينا: "أنا وعلى بنعمل شوية تحاليل"، ومن المعروف أن دينا وابنها حاليا يتواجدان في فرنسا.

وتلقت دينا العديد من التعليقات من عدد من المشاهير، من أبرزهم بسمة ورحاب الجمل وسوسن بدر وشريف مدكور يدعون لها بدوام الصحة والسلامة هي وابنها، وحرصت دينا على الرد عليهم بتعليق آخر قائلة: “خير إن شاء الله".