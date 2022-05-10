عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لتقنين أوضاع المصانع الصغيرة في القرى والاستفادة منها

علاء حمدي قريطم عضو
علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقنين أوضاع المصانع الصغيرة إضافة إلي المصانع الموجودة أسفل المنازل  خاصة بالمراكز والقري والأحياء، قائلا:  لابد من النظر لهم من لجنة الصناعة ورئيسها وأعضائها ومن رؤساء الهيئات الصناعية لتقنين أوضاعهم.

 

وطالب قريطم خلال تصريحات له، بضرورة عمل التراخيص لهم في أماكنهم وحصولهم  علي سلامة الغذاء وشهادة الايزو وأن يكون التعامل معهم بكل مرونة ويسر ، مشددا علي ضرورة عمل كافة اللازم لهم فيما يخص سلامة الغذاء والبيئة والهيئات بأقل التكاليف حتي يتمكن هؤلاء الصناع من تقنين أوضاعهم، مشيرا إلي أنهم لا يتحملوا التكاليف الكبيرة وأن إمكانياتهم لا تسمح لهم بالانتقال للمدن الصناعية.

 

 وشدد عضو لجنة الصناعة علي ضرورة السير حسب توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد وتوفير بيئة مناسبة لصغار الصناع، موضحا أن نواب الشعب طالبو كثيرا  من خلال لجنة الصناعة بدخول صغار الصناع المنظومة الرسمية والاقتصاد الرسمي وذلك من خلال توفير كافة السبل والوقوف بجانبهم

ومراعاة  إمكانيتهم والعمل علي ما  كل يؤهلهم مثل الدول الأخرى كالصين حتي يتمكن هؤلاء الصناع من التصدير للخارج وتوفير عملة للدولة.

 

وأكد علاء قريطم أنه بصدد تقديم طلب إحاطة غدا بشأن تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والموجودة أسفل المنازل بالقرب والمراكز إلي لجنتي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

علاء حمدي لجنة الصناعة المصانع الهيئات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

ترشيحاتنا

الزمالك يسعى للفوز على إنبي لتعزيز صدارة الدوري.. الليلة

قبل انطلاقها غدا.. ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم 10-5-2022

الشيخ محمد رفعت.. أول من أقام مدرسة التجويد الفرقاني في مصر

أول رد من المستشفى صاحب واقعة وفاة مارينا صلاح | بيان رسمي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10-5-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ