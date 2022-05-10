طلب إحاطة لتقنين أوضاع المصانع الصغيرة في القرى والاستفادة منها

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقنين أوضاع المصانع الصغيرة إضافة إلي المصانع الموجودة أسفل المنازل خاصة بالمراكز والقري والأحياء، قائلا: لابد من النظر لهم من لجنة الصناعة ورئيسها وأعضائها ومن رؤساء الهيئات الصناعية لتقنين أوضاعهم.

وطالب قريطم خلال تصريحات له، بضرورة عمل التراخيص لهم في أماكنهم وحصولهم علي سلامة الغذاء وشهادة الايزو وأن يكون التعامل معهم بكل مرونة ويسر ، مشددا علي ضرورة عمل كافة اللازم لهم فيما يخص سلامة الغذاء والبيئة والهيئات بأقل التكاليف حتي يتمكن هؤلاء الصناع من تقنين أوضاعهم، مشيرا إلي أنهم لا يتحملوا التكاليف الكبيرة وأن إمكانياتهم لا تسمح لهم بالانتقال للمدن الصناعية.

وشدد عضو لجنة الصناعة علي ضرورة السير حسب توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد وتوفير بيئة مناسبة لصغار الصناع، موضحا أن نواب الشعب طالبو كثيرا من خلال لجنة الصناعة بدخول صغار الصناع المنظومة الرسمية والاقتصاد الرسمي وذلك من خلال توفير كافة السبل والوقوف بجانبهم

ومراعاة إمكانيتهم والعمل علي ما كل يؤهلهم مثل الدول الأخرى كالصين حتي يتمكن هؤلاء الصناع من التصدير للخارج وتوفير عملة للدولة.

وأكد علاء قريطم أنه بصدد تقديم طلب إحاطة غدا بشأن تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والموجودة أسفل المنازل بالقرب والمراكز إلي لجنتي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .