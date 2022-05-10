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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. نظر أولى جلسات المتهم بالتعدى على فرد أمن بكمبوند المعادي

فرد الامن
فرد الامن

تنظر بعد قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالضرب والسبِّ  بكمبوند سكني بالمعادي .

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد أمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

 

كما أمرت النيابة العامة، بتقديم المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات.

 

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