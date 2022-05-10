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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط الكويتي يرتفع 8 سنتات ليبلغ 117.22 دولار للبرميل

النفط
النفط

 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8 سنتات، ليبلغ 22. 117 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 14. 117 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 45. 6 دولار ليبلغ 94. 105 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68. 6 دولار، ليبلغ 09. 103 دولار للبرميل.

وكان قد قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين امس الاثنين ان الخطوة الأولى من إجراءات إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شنغن» بدأت وسيلحقها خطوات أخرى للوصول إلى اتفاق يشمل الإعفاء.

وأضاف السفير الهين في تصريح صحفي خلال مشاركته في احتفالية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت بمناسبة (اليوم الأوروبي) «نحن متفائلون جدا في هذا الشأن وتلك خطوة مبدئية وبحاجة إلى الحاقها بعدد من الخطوات لحين الوصول إلى اتفاق يشمل هذا الاعفاء».

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