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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية : الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة بنهاية ٢٠٢٢

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية ٢٠٢٢ عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، لافتًا إلى أننا نستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتى إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» فى ٢٨٣ جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: ٦٤ جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و٢٠٥ جهات من الإدارة المحلية، و١٤جهة أخرى، موضحًا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.

أضاف، أن وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و١٨٩ موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفى الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و٢٦٣ ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أى عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلى.

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