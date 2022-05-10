بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها فيديو جديد في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت نسرين بإطلالة جذابة علي شاطئ البحر خلال قضائها إجازتها الصيفية، مما نال اعجاب متابعيها.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، الذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".



وأثارت نسرين طافش حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عددًا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها .