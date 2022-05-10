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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح بإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال بمحافظات الدلتا

مجلس النواب
مجلس النواب

وجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، مقترحًا برلمانيًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإنشاء أول فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال بمحافظة الشرقية.

وقالت "أنيس"- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- أن قطاع الصحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد ثورة تطوير  وإنشاءات غير مسبوقة لم نراها من قبل، من دخول مستشفيات جديدة إلى الخدمة والتوسع في المستشفيات القائمة، ، كما يُحظى القطاع الصحي بدعم وعناية فائقة تجسدت في إطلاق أول تأمين صحي شامل على حياة المصريين، وعشرات المبادرات الرئاسية.

وتابعت "على المستوى الشخصي؛ يعد ملف الصحة واحدًا من الملفات التي أوليها عنايةً خاصة، والتي أحملها على عاتقي منذ نلت شرف تمثيل أبناء بلدي في مجلس النواب، وانطلاقًا من دوري في النهوض والارتقاء بالقطاع بمحافظة الشرقية، نجد إننا في حاجة إلى إنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال داخل المحافظة، والذي سيعد الأول من نوعه، ومن شأنه أن يخدم أن تمتد خدماته إلى أبناء محافظات الدلتا".

وكشفت " نائبة الشرقية"، أنه يسافر يوميًا المئات من أبناء محافظات الدلتا، نحو مستشفى أبو الريش للأطفال التابع لجامعة القاهرة، لتلقي العلاج اللازم لأطفالهم، قاطعين العشرات من الكيلومترات .

وترى "هناء أنيس"،  أن إنشاء أول فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال بمحافظة الشرقية، سيحقق التكامل في المنظومة الصحية بمحافظات الدلتا، وسيعمل على تخفيف الضغط المتزايد يوميًا على المستشفى الأم بالمنيرة وأبو الريش الياباني، كما من شأنه أن يوفر الكثير عن أهالي محافظات الدلتا ، ويوفر عليهم الجهد ومصروفات السفر التي يتكبدونها يوميًا.

وأشارت إلى أن إنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال في الشرقية، لن يكبد موازنة الدولة، حيث أن هناك قطع أراضي غير مستغلة يمكن استخدامها، لإقامة هذا الصرح الطبي العظيم على أرض الشرقية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني والخيرية إلى التبرع والمساهمة في إنشائه أو من خلال منحة دولية على غرار أبو الريش الياباني.

مسنشفى التعليم العالي جامعة القاهرة مجلس النواب وزير التعليم

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