محمد عادل: مواجهة فاب الكاميروني صعبة

أكد محمد عادل، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن مباراة الفريق المقبلة في بطولة أفريقيا التي تقام في تونس أمام فاب الكاميروني ستكون صعبة نظرا لخبرات المنافس نتيجة مشاركاته الإفريقية.

وأوضح: «الفوز على النادي الأولمبي القليبي لم يكن سهلا، بعد أن خضنا المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم».

وأضاف: «مجموعتنا صعبة ويتواجد بها فرقتان قويتان وفريق فاب الكاميروني يتميز بالقوة والمباراة لن تكون سهلة».

وقال: من الجيد أن نبدأ البطولة بهذه المباريات القوية، فهي بمثابة تحضير جيد لنا قبل أن نصل إلى الدور التالي.