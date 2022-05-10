الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تؤكدان أهمية تطوير التعاون العسكري المشترك

أكدت دولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير سبل التعاون المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح مع رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الفريق أول جيمس ماكونيفيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالعاصمة واشنطن.

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن الفريق خالد الصالح بدأ زيارة إلى العاصمة الأمريكية مع وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للجنة العسكرية المشتركة الكويتية - الأمريكية.