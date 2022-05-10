نعمان: دوافعنا كبيرة للحفاظ على لقب كأس الكؤوس

أكد محمود نعمان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز بدنيا وفنيا للمنافسة في بطولة بكأس الكؤوس، بعد الدفعة القوية التي حصل عليها عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.



وأوضح أن الأهلي في حالة معنوية كبيرة عقب الفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك، مؤكدا أن الفريق يمتلك لاعبين أصحاب خبرات ولاعبين صاعدين مميزين، وأن الفريق يتواجد في مجموعة متوازنة في البطولة، وأن الأهلي يحترم جميع المنافسين.

وأشار نعمان إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولة كأس الكؤوس الذي يحمل لقبها الفريق من الموسم الماضي، والعودة للقاهرة بالبطولتين.

وأختتم تصريحاته قائلا: نحتاج استمرار الدعم والصبر بالصورة التي توفر الأجواء المناسبة؛ لينجح الجميع في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة.