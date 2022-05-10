منتخب مصر يشارك في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال بألمانيا

يشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال ببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها مدينة هايدنهايم بألمانيا في الفترة من 12 حتى 14 مايو الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من محمد السيد وأحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين وأحمد ياسر.

ويشارك في منافسات الفردي 264 لاعب، كما يشارك في منافسات الفرق 35 دولة.

وتنطلق يوم الخميس فاعليات اليوم الأول بمنافسات الفردي والتي تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 13 مايو، على أن تقام منافسات الفرق يوم السبت الموافق 14 مايو بدايةً من دور الـ 64 حتى النهائي.

ويستهل محمد السيد المصنف الثاني عشر عالميًا مشواره في البطولة من يوم الجمعة الموافق 13 مايو، وذلك لتأهله مباشرةً لدور الـ 64 الرئيسى بسبب تواجده ضمن أفضل 16 مصنف على البطولة.

بينما يشارك باقي اللاعبين بأدوار المجموعات والتي ستنطلق يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة.