حديقة الحيوان: تخطينا نصف مليون زائر خلال فترة الإجازة

أكد محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، على إقبال المواطنين بشكل كبير جداً على حديقة الحيوان فى عيد الفطر، فقد تخطينا النصف مليون مواطن خلال فترة الاجازة.

وأضاف"رجائى"، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن السبب فى ذلك تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، والجهد المبذول داخل الحديقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى أن العروض المستمرة للحيوانات فى أيام العيد تعتبر يوم عمل لهم، لذلك فخصصنا يوم الثلاثاء راحه لكل حيوانات الحديقة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أننا خصصه وجبه مميزة لكل حيوان خاصة بعد أيام العيد المرهقة الماضية، ونحاول ان نوفر بيئة صالحة لكل حيوان.