تورّم في الوجه| ريهام حجاج تكشف عن إصابتها بـ مسلسل يوتيرن ..فيديو

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن تعرضها إلى الإصابة خلال تصويرها أحد مشاهدها مسلسلها “ يوتيرن ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2022.

وأكدت ريهام حجاج فى تصريحات تليفزيونية ، إنها تعرضت الى كسر فى الأسنان مما أدى الى تورم وجهها ، الا انها رفضت الغاء التصوير واستكملت مشاهدها.

وكانت قد طرحت الحلقة 30 من مسلسل يوتيرن، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it .

وجاءت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل يوتيرن بالعديد من الاحداث ، حيث قررت يارا ( ريهام حجاج ) الانتقام من كل ظلمها ، حيث قامت بتحريض زوجه شوقي ( محمود حافظ ) علي الذهاب لخالد ( كريم قاسم ) في المنزل ، ثم حضر زوجها ، وقام بطعنه وتم القبض عليهما ، حيث حكم علي خالد بالسجن لمدة ٣ سنوات واصيب باعاقه مستديمة ، وحصلت هدي ( عبير صبري ) علي الطلاق منه .

اما اميرة ( نانسي صلاح ) فقد تم القبض عليها في قضية اداب وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات ، فيما تم القبض علي ياسر ( محمود حجازي ) الا ام والده تنازل عنه البلاغ المقدم ضده ، وقام بالتقدم للزواج من ابنه خالته .

فيما اتضح ان يارا تزوجت من شخص وانجبت منه طفلة ، اما يوسف ( ايمن القيسوني ) فقد سافر الي الخارج وقرر عدم العودة مرة اخري.

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي