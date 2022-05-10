أمير طعيمة: مكي لازم يعمل حلقة عن الاتحاد الأفريقي للمزاريطة

نشر أمير طعيمة تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”.

وكتب أمير طعيمة: "مكي لازم يعمل حلقة في الكبير قوي اسمها الاتحاد الأفريقي للمزاريطة CAFM ‏وإن كان من الصعب يعمل نفس الكوميديا اللي بيعملها الكاف".

يذكر أن أمير طعيمة علق على بعض الأعمال الفنية التي تظهر رجال الدين بطريقة غير صحيحة، وعدم الاستعانة برجال الدين من الكنائس والأزهر في المشاهد التي تخص الدين.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "لما بتعمل فيلم عن حرب الاستنزاف أو حرب أكتوبر فإنت ملزم بإنك تستعين بالمؤسسة العسكرية، لأن مهما كانت معلوماتك استحالة تكون على نفس قدر المعلومات اللي عندهم".

وتابع: "لو بتعمل عمل عن المخابرات أو القضاء أو الشرطة أو أي مهنة فإنت بتحتاج جلسات مطولة مع واحد واتنين وتلاتة عشان انت مش هتبقى عارف زيهم».

وأضاف: «ده نفس الأمر بالنسبة للمسائل الدينية، إنت ملزم دينيا وأخلاقيا بالرجوع للكنيسة لو أمر يخص المسيحيين ولمؤسسة الأزهر لو أمر يخص المسلمين، ومهما كانت ثفافتك والكتب اللي قرأتها دي أكيد نقطة في بحر الكتب اللي قرأها علماء دي شغلتهم».

وأشار إلى أن: «نقطة أن الكلمة الفلانية مش موجودة في القرآن ده تبسيط وسطحية مبالغ فيها، الكوكايين والهيروين والمخدرات عموما مش مذكورة لفظا في القرآن فهل معنى كده إننا نبني أحكام على عدم ذكرها صراحة، تفسير وتأويل الآيات واستنباط الأحكام منها ومن السنة الصحيحة مش عمل فردي تقوم بيه بطولك بالبساطة دي، ولو مش خايف على دينك فارجع برضه للأزهر عشان تعمل عمل مظبوط يفيد الناس».

وتابع: «حاجة أخيرة تصوير الشيوخ طول الوقت على إنهم يا إما جهلاء يا إما متطرفين وفي أفضل الأحوال انتهازيين ده أمر يجب أن يتوقف، وهتقولي فيه منهم كده هقولك صح، بس تصويرك الدائم ليهم بهذه الصورة بيحول الاستثناء إلى تعميم وبيخلي أجيال تطلع عندها صورة ذهنية عن الشيخ إنه حتما كائن ضال مضل وده ما يرضيش ربنا».

واختتم: «أنت حر فيما تؤمن بيه وهتتحاسب عليه، بس لحظة ما هتصدر الأفكار دي لغيرك فإنت ملزم باتخاذ أقصى درجات الدقة والتحري قبل ما تنشرها بين الناس».