المزروعي: قانون نوبك الأمريكي يرفع أسعار الوقود في الإمارات

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، الثلاثاء، إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.

وأضاف أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة.

وقال المزروعي: "التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى"، في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي، بحسب رويترز.

وأضاف: "فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك".

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.

لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.

وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الأمريكي "نوبك"، قال المزروعي: إنه ليس من الحكمة طرح قانون مثل "نوبك" حاليا.

وتابع: "لست قلقا بشأن ذلك لسبب أساسي أن هناك نقاشا بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى".

وأكد: المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.