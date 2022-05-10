مونتيس: سعي جاد لإزالة كافة معوقات التبادل التجاري أمام القطاع الخاص

قال ماركوس مونتيس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمداد في البرازيل، إن زيارته الحالية للقاهرة تأتي لإزالة كافة العقبات التي قد تعيق العلاقات التجارية بين المشتركة ، وتيسير حركة التجارة بين البلدين ، والتعرف علي التحديات التي تواجه الشركات في البلدين ومناقشتها مع المسؤولين لإيجاد حلول لها".

وأوضح مونتيس، خلال منتدى الأعمال المصري البرازيلى ، أن الحكومة في البرازيل تعمل علي دعم فرص التقارب بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الجيدة بين القاهرة وساو باولو.

وأضاف أن العلاقات المشتركة قد قطعت شوطًا كبيرًا علي طريق الصداقة والتعاون الاقتصادي خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تجمع الميركسور حيز التنفيذ في عام 2017

وأشار إلى الأسواق البرازيلية تستورد كميات متزايدة من الموالح والزيتون والعنب المصري، بالإضافة الي الأسمدة المصرية وغيرها من المنتجات .

وأكد أن مصر مصدر مهم للأسمدة والبرازيل مستهلك لها، كما أن البرازيل لديها محفظة منتجات عالية الجودة يحتاجها السوق المصري، وفي ظل العلاقات القوية بين البلدين لابد من تعزيز العلاقات التجارية.