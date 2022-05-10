السعودية.. أتربة مثارة بـ4 مناطق وأمطار رعدية في نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، عدة تنبيهات بخصوص طقس اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن هناك عدة مناطق بالمملكة ستشهد أتربة مثارة فضلًا عن سقوط أمطار رعدية بنجران.

ولفت المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حالة الطقس في منطقة الرياض، وعفيف؛ ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حالة الطقس في الحدود الشمالية، العويقيلة، رفحاء، ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

ونوه المركز الوطني للأرصاد، أن حالة الطقس في منطقة نجران، بدر الجنوب، حبونا، ستشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.