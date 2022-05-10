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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدمه توكتوك بالغربية.. وفاة قاض بعد إصابته بكسر في الجمجمة

صدى البلد

توفى المستشار ياسر فاروق الرئيس بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية متاثرا بإصابته بعدما صدمه توكتوك  وشيعت الجنازة من مسجد عوارة بطنطا عقب صلاة العصر وإقامة العزاء اليوم الثلاثاء بمنطقة استاد طنطا.

كان  المستشار ياسر فاروق عبد الوهاب  الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية قد لفظ ، أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى، بعد تعرضه لحادث تصادم، توكتوك، كان يقوده طفل، منذ شهر أغسطس الماضي، حال عبوره الطريق، مما أدي الي إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ.

تعود أحداث الواقعة بعد تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا، من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بوصول قاض مصاب بكسر في الجمحمة ونزيف بالمخ وحالته سيئة، نتيجة حادث تصادم بتوك توك.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية الي محل الواقعة، وتبين إصابة قاض بإصابات بالغة، نتيجة لتعرضة لحادث سير، وكشفت التحريات أنه أثناء نزوله من سيارته، وعبوره طريق كورنيش ترعة القاصد، صدمة توكتوك كان يسير عكس الإتجاه، بسرعة جنونيه، وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من القبض على المتهم، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 16 عاما، وجري إقتيادة الي ديوان قسم شرطة أول طنطا  كما تم ضبط المركبة البخارية الخاصة به.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت حبسه علي ذمة التحقيقات وتجديد في الميعاد، كما كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبإحالة القضية الي المحكمة المختصة أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.

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