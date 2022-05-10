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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل نظر دعوى تامر أمين ضد عبد الناصر زيدان لـ 25 مايو

تامر أمين و عبدالناصر
تامر أمين و عبدالناصر زيدان

أجلت  المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء ، الدعوى المقامة من الإعلامي تامر أمين، ضد الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، يتهم فيها الأخير بنشر مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة حياته الخاصة، وانتهاك حرمة الموتى، وتداول الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 25 مايو الجاري، للتقارير.

 

وقال المستشار هيثم عباس، محامي تامر أمين، إن ما فعله ناصر زيدان، أصاب المدعي «تامر» بأضرار أدبية ومادية جسيمة ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية للقضاء له بتعويضه بمبلغ 10ملايين جنيه.

وأضاف عباس، في تصريحات صحفية، أن هذه النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر، ولا تراعي ما يترتب عليها، مشيرًا إلى أن القانون بتصديه لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سيحمي المجتمع من مشاكل أكبر، حتى يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من هذه الأفعال.

الإعلامي تامر أمين عبدالناصر زيدان

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