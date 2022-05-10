خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس..مايا مرسى:حياة كريمة مشروع قومي لبناء الإنسان

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة، ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي ، انها سعيدة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.

وأوضحت رئيس المجلس خلال كلمتها أثناء توقيع البروتوكول ، أن فريق عمل مؤسسة حياة كريمة فريق واعد من الشباب والأغلبية العظمى من الفتيات وسيتم العمل على تحقيق الكثير على أرض الواقع.

وأضافت مرسى أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى مصاغ بحرفية كبيرة ولاقى إشادة دولية وتناغم واضح فى العمل على المستوى القومى.

وأكدت أن حياة كريمة بمثابة مشروع قومى لبناء الإنسان ويخدم الملايين ويعمل على تحسين الحياة لأهالينا فى القرى ، لافتة إلى أنه بالتعاون مع المؤسسة سيتم العمل على استكمال ما بدأه المجلس فى إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، مشيرة إلى أن المجلس نجح فى استخراج مليون بطاقة رقم قومى للسيدات خلال خلال 6 سنوات وهو ما يعد بمثابة حياة جديدة لهن.

وأشارت إلى أن مشروع حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة يعملان بالتوازى فى القرى من خلال العمل على الاستثمار فى الأسرة المصرية ورفع الوعى والنزول على أرض الواقع بكل المحافظات مع مشروعات حياة كريمة.

٣٦ ألف متطوع ضمن مشروعات حياة كريمة

ومن جانبها أكدت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، على أهمية البروتوكول والتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، والذي كان بدأ من قبل توقيع البروتوكول، من اجل تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت “عمر” أن هناك ٣٦ ألف متطوع ضمن مشروعات حياة كريمة يعملون في كافة ربوع محافظات الجمهورية، وسيتم التعاون خلال الفترة المقبلة مع مقرات فروع المجلس القومي للمرأة في المحافظات لضمان وصول مبادرة حياة كريمة لاكبر عدد من المواطنين، نحو تنفيذ مشروعات لتنمية الإنسان المصري.