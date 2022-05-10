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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة لم تحسم بعد.. مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع هالاند

هالاند
هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق رسمي مع بروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بدءًا من الموسم المقبل.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيانًا أعلن فيه التوصل لاتفاق مع دورتموند للتخلي عن اللاعب بدءًا من يوم 1 يوليو المقبل.

وأكد النادي الإنجليزي أن الصفقة مازالت لم تُحسم بشكل نهائي حيث يتبقى بعض البنود الشخصية الخاصة باللاعب.

يُذكر أن هالاند والذي كان مطمعًا لكبار الفرق الأوروبية قد انتقل لبروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي لموسم 2019-2022 قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وتُقدر التقارير الصحفية أن قيمة الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي ما يقرب من 55 مليون جنيه إسترليني. 

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