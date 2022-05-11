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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مع اقتراب عيد الأضحى

الدولة تسعى لتأمين المخزون الاستراتيجي.. أسعار اللحوم بين الارتفاع والانخفاض في الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية شهدنا ارتفاعات عديدة في أسعار اللحوم وبعض السلع الغذائية الأخرى، وعلى رأسها القمح وأسعار النفط وأسعار اللحوم.

وخلال الآونة الأخيرة، أصبحت تتراوح أسعار هذه السلع الغذائية في الارتفاع والانخفاض، ولكن شهدت أسعار اللحوم أمس الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.

استعدادات لاستقبال عيد الأضحى 

وفي هذا الصدد، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه استعدادًا لاستقبال عيد الاضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلية حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 ألف رأس للذبيح الفوري .

أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 15 أبريل 2022

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 16 أبريل 2022

وأضاف “القصير”، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرًا من شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسباً لظروف الشحن الدولى، مشيرًا إلى أنه قد ورد فعلياً للبلاد حتى الآن حوالي 50 الف طن من اللحوم المبردة والمجمدة وعدد 111 ألف رأس عجول للذبيح الفوري وعدد 116 ألف رأس للتربية وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط واستقرار أسعار اللحوم الحمراء .

من جانبه، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: شهدنا الفترة الأخيرة الاستهلاك الكبير والإقبال على اللحوم والدواجن من قبل المواطنين، ولكن مع حلول عيد الفطر اتجه المواطن إلى الرنجة والأسماك، ومن هنا قل الإقبال على اللحوم والدواجن. 

وأضاف خليل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه عند إقبال الناس على الأسماك والرنجة، شهدنا زيادة في المعروض، ولذلك شهدنا أيضاً استقرارًا في أسعار اللحوم، وتزامناً أعياد شم النسيم في رمضان ووقت الصيام، جعل الأشخاص تتجه إلى الرنجة والأسمالك فور انتهاء رمضان. 

وأشار خليل، إلى أن الدولة حريصة على عدم زيادة أسعار اللحوم والدواجن خلال أيام عيد الأضحى، حيث إن الدولة تسعى دائمًا لتأمين المخزون الاستراتيجي، خاصة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. 

وتابع: "تسعي الدولة دائما على تلبية احتياجات المواطن ورفع العناء عنه، لذلك تسعي لاستيراد العجول واللحوم خلال الفترة القادمة بالقرب من عيد الأضحى المبارك".

المهندس عبد المنعم خليل
المهندس عبد المنعم خليل

والجدير بالذكر، أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .

وفي الفترة الآخيرة يزداد البحث والتساؤل عن أسعار العجول ، وذلك بمناسبة عيد الأضحي، ومعظم المصريين يهتمون بأن يعرفوا أسعار اللحوم وبصفة خاصة أسعار لحوم العجول ، وقد ارتفعت أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولكن شهدنا تراجعاً في هذه الأسعار أمس الثلاثاء. 

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 4 مايو 2022

أسعار اللحوم البلدي اليوم 

ونرصد لكم أسعار اللحوم البلدي اليوم في مصر

اللحم الكندوز: 160 جنيها وحتى 180 جنيها للكيلو الواحد.
اللحم المفروم العادي: 130 جنيها وحتى 170 جنيها للكيلو الواحد.
اللحم الجملي: 110 جنيهات وحتى 130 جنيها للكيلو الواحد.
الكبدة الكندوز: 160 جنيها وحتى 180 جنيها للكيلو الواحد.
السجق البلدي: 120 جنيها وحتى 140 جنيها للكيلو الواحد.
كباب الحلة: 145 جنيها وحتى 165 جنيها للكيلو الواحد.
الاستيك والبفتيك: 130 جنيها وحتى 160 جنيها للكيلو الواحد.
الكبدة الضأن: 180 جنيها وحتى 200 جنيه للكيلو الواحد.

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