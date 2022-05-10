لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن عشرات المواطنين قريباً

رحبت لجنة العفو الرئاسى بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطنى، مثمنة ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء.

وفى هذا السياق فإن لجنه العفو الرئاسي إذ تثمن تلك الدعوة فإنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعى إليه رئيس الجمهوريه وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبة لتدعو جماهير الشعب المصري الى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع وإلى وطن أرحب يتسع للجميع.

كما تعلن لجنة العفو الرئاسى عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.