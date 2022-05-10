الاسكندرية .. ضبط 60 شيشة وتحصيل 43 ألف جنيه غرامات فى حى شرق

نجح حي شرق بمحافظة الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، في تحصيل غرامات فورية جاوزت ال٤٣ ألف جنيه، وضبط مايزيد عن ٦٠ "شيشة"، وذلك بتنفيذ حملات مسائية مستمرة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم المحددة من قبل وزارة التنمية المحلية.

اقرأ أبضًا:

مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية من معرض جراجوس: الموروث المصري ثري ومتنوع

تأتي الحملات بقيادة سكرتير عام الحي عماد الحوشي برفقة لجنة الغلق، وبالتنسيق مع وحدة شرطة مرافق شرق برئاسة الرائد محمد جادالله، تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق مخالف المنشآت التجارية لمواعيد الغلق المقررة وفرض العقوبات الفورية على المخالفين.

ذلك بالإضافة إلى تنفيذ قرار غلق لأحد المنشآت خلال الحملات لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق، وأيضًا فرض الغرامات الفورية على الأفراد التي لم تلتزم بارتداء الكمامة بمبلغ (٥٠) جنيه.

وكانت قد استهدفت الحملات شوارع سيدي جابر وشوارع سموحة وكليوباترا وسبورتنج والسوق التجاري وشارع بورسعيد وطريق الحرية وطريق الكورنيش .. وتستمر الحملات لمتابعة تطبيق قرارات الغلق المقررة في مختلف أنحاء الحي.