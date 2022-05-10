الغرف التجارية تشكر السيسي لاستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد

قدم محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة للاستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرا.

وأضاف محمد المصري خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « ان هذه الخطوة ايجابية في مساعدة الصناعة المصرية، مشيرا الي هذا القرار سوف يساعد البنك المركزي في توفير الائتمان المالي للشركات التي تستورد من الخارج.



وأكد محمد المصري ، ان الارادة السياسية واعية وتسعى للمساعدة على الصادرات، وسوف تتوفر العملات الاجنية؛ منوها ان الفترة القادمة سوف يستوعب الزيادة التي وقعت على الدولار الفترة القادمة.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.