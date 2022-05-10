شاهد| بروتوكول تعاون بين القومي للمرأة وحياة كريمة

عرض برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن مراسم توقيع المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مشتركًا مع مؤسسة حياة كريمة.



وكشف التقرير، أن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة، ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي ، انها سعيدة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.