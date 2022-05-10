لافروف يشكر الجزائر على موقفها من الأزمة الأوكرانية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الجزائري ، وهو يثمن الموقف العربي الموحد في الجامعة العربية فيما يتعلق بالشأن الأوكراني.

وشكر لافروف الجزائر على موقفها الداعم لروسيا في هذا الصدد، مضيفاً أنه تم البحث خلال زيارته إلى العاصمة الجزائر زيادة التنسيق بين الطرفين، وأنه تمت إحاطة الجانب الجزائري بتفاصيل العمليات العسكرية في دونباس.

وفي مسألة الطاقة، قال لافروف "ندعم موقف الدول المصدرة للغاز للالتزام بالاتفاقيات المبرمة".

وأشار لافروف أيضاً إلى أن روسيا تبذل ما في وسعها لعدم السماح بإقامة عالم أحادي القطبية.