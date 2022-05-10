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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ يشيد بتوجيهات السيسي لدعم استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب، عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالخطوات و القرارات المتواصلة، التي تتخذها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتيسير استيرادها من الخارج. مشيرا: إلى أن الهم الرئيسي للدولة المصرية، هو تحقيق الاستقرار وتوافر السلع والقدرة الشرائية للمواطن المصري البسيط.

 

واعتبر النائب عبده أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، اجتماع الرئيس السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتوجيهاته سيادته، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. قرار حكيم من جانب الرئيس، يدعم الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة إزاء أزمة عالمية عنيفة.

 

وأشار عضو الشيوخ، إلى توجيهات الرئيس السيسي  كذلك، بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس الوزراء، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. قائلا: انها تحركات هامة للغاية وستتنعكس آثارها بكل جدية، على حركة الاقتصاد في الوطن وعلى توفير المواد الخام ولوازم الاستيراد.

 

واختتم، بأن الآداء المرن للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيق معدال نمو ضخم، يبشر تمامًا بتجاوز الأزمة العالمية الراهنة.

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