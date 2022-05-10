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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة.. صور

بنتلي بينتايجا EWB الجديدة
بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة

تم الكشف عن نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة من سيارة بنتلي بنتايجا الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق، وتم تصنيفها رسميًا على أنها السيارة الرائدة الجديدة للعلامة التجارية ، وهي مكانة احتفظت بها سابقًا سيارة ليموزين بنتلي مولسان، والتي انتهى إنتاجها في عام 2020.

 بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة

يمتد الطراز الجديد المسمى EWB للسيارات ذات قاعدة العجلات الطويلة، بمقدار 180 ملم ويحتوي على كل مساحته الإضافية في مقصورة الركاب الخلفية وطول إضافي في الباب الخلفي تباع فقط بمحرك بنزين مزدوج التوربو V8 "في الوقت الحاضر"، فهي تستهل مجموعة من التغييرات في الزخرفة والطلاء والتصميم، وأكثرها وضوحًا هو الشبك الأمامي الجديد.

 بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة

يقدم EWB أيضًا نظام توجيه خلفي جديدًا يقلل من دائرة الانعطاف ويعزز الثبات عند السرعات العالية ، وهو تحسين ظهر لأول مرة في صالون Flying Spur من بنتلي في عام 2019 ومؤخراً في بنتلي كونتيننتال جي تي على الرغم من الطول الإضافي، فإن دائرة دوران EWB البالغة 11.8 مترًا هي في الواقع أضيق بمقدار 0.6 متر من نموذج قاعدة العجلات القياسية.

 بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة

يعد إطلاق EWB بمثابة دفاع صارم عن ريادة Bentley في سوق سيارات الدفع الرباعي فائقة الفخامة العالمية في العام الماضي، استحوذت بنتايجا على أكثر من 40٪ من مبيعات بنتلي السنوية القياسية (14659 وحدة ، بزيادة 31٪) وتتوقع الشركة أن يختار 45٪ من مشتري بنتايجا المستقبليين شراء سيارة بنتلي.

 بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة

ابتكرت شركة Crewe هذا القطاع بشكل فعال مع إطلاق بنتايجا في عام 2015 وحافظت على تفوقها من خلال وصول Lamborghini Urus و Rolls-Royce Cullinan من المرجح أن يؤدي الوصول الوشيك لسيارة Ferrari Purosangue إلى زيادة مبيعات سيارات الدفع الرباعي فائقة الفخامة، حيث يقول رؤساء بنتلي إن مبيعات اليوم البالغة 40 ألف سيارة يجب أن ترتفع بمقدار الثلث بحلول نهاية العقد.

 

تعترف بنتلي بالمعركة مع منافسيها من خلال الإشارة إلى أن منصة EWB أكثر اتساعًا في الجزء الخلفي من Cullinan و Range Rover ، ومتساوٍ مع كلاهما في مساحة الرأس على الرغم من أن شكلها يشبه الصندوق وسقفها السفلي.

 بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة

تتوقع بنتلي أن تكلف EWB حوالي 15٪ أكثر من السيارة القياسية، عندما تتوافق المواصفات مثل، لكن مجموعة أكبر من الخيارات تعني أن السيارات الكاملة ستصل إلى 300.000 جنيه إسترليني، حيث بدأ بالفعل إنتاج الطراز الجديد وتهدف بنتلي إلى البدء في تسليم سيارات العملاء في أوائل الصيف.

بنتلي قاعدة عجلات بنتايجا الرياضية مولسان Flying Spur Lamborghini

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