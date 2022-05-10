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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

البنات هزروا مع بعض..تعليم المنتزه: واقعة قص شعر طالبة داخل مدرسة قديمة

الاستاذ شريف فتحي
الاستاذ شريف فتحي مدير إدارة المنتزة التعليمية

نفى مدير إدارة المنتزة التعليمية شريف فتحي، التفاصيل المنشورة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة التعدي على طالبة داخل أحد فصول المدارس الدولية بالإسكندرية.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، قال فتحي إن الواقعة الحقيقية منذ 27 أبريل الماضي، وكانت عبارة عن "هزار ومزاح" بين الطالبات، وأثناء مرحهم في إحدى فترات الراحة قامو بقص خصلة صغيرة جدًا من أطراف شعرها، وأكمل الطلاب اللعب والمزاح.

وأشار إلى أن الأم نفسها لم تكن تعلم شيئًا عن الواقعة نهائيًا، وأنه متفاجئ من تداول القصة على النحو المذكور عبر صفحات الفيس.

وأضاف فتحي أن أولياء الأمور تقابلوا بعدها واعتذروا لبعضهم البعض وتم حل الأمر، وبعد الصلح، صعدت الأم المشكلة عبر صفحات الفيس بوك، وتواصلت معها إدارة المدرسة لتستوضح منها الأمر ولماذا كتبت هذا المنشور على الفيس.

ولفت إلى أن إدارة المدرسة بدأت بالأمس تحقيقًا جديدًا في الموضوع، وأحضروا جميع الطالبات، وذكرت الطالبة المعتدى عليها أن الأمر لم يتعدى مجرد الهزار مع زملائها وأن والدتها لا تعرف جميع تفاصيل ما حدث وأغلق التحقيق، مشيرًا إلى أن الأم لم تقدم أي شكوى للإدارة التعليمية أو لمديرية التربية والتعليم.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا واقعة اعتداء طالبات على زميلاتهم في أحد المدارس الخاصة شرقي الإسكندرية، حيث أذاعوا منشورَا لوالدة الطالبة المعتدى عليها على حد وصفهم.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الاعتداء عليها من قبل زميلاتها، وكتفوها وقصولها شعرها في الفصل وأن الطالبة تخوفت من الدفاع عن نفسها من الاعتداء خوفا من دخول المقص في عينها، إضافة إلى عدم وجود مدرسين في هذا التوقيت داخل الفصل.

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