منتخب الشاطئية يفوز على الإمارات بخماسية وديا

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم بالإسكندرية.

جاء ذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز أهداف المنتخب الوطني مصطفى سمير قائد الفريق "هدفين"، و محمد عبد النبى و حسان محمد و مصطفى صاصا، بينما سجل لمنتخب الامارات محمد عبيد ووليد بشر.

حضر اللقاء عامر حسين ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم .

من جانبه، أبدي مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية رضاه التام عن أداء اللاعبين خاصة وأنها أول مباراة للمنتخب منذ عام كامل.

موضحا أن الفوز على منتخب الإمارات أحد المصنفين عالمياً يعد بداية جيدة لعودة المنتخب الوطني إلى وضعه الطبيعي بين كبار اللعبة فى القارة الأفريقية.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الثانية أمام الإمارات يوم الخميس المقبل.