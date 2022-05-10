قرشك معاك .. عمرو أديب للمصريين: خلوا بالكم من فلوسكم | فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب إن المواطنين لديهم توقع سعر القمح والبنزين خلال الثلاثة أشهر القادمين، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم توقع للوظائف في الفترة المقبلة.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه التليفزيوني "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "في الضبابية .. قرشك معاك .. الكاش ملك .. اللي انت مش هتصرفه النهارده هينفعك بعد بكره .. دا لسه العيال في المدارس ولسه عندنا الدروس الخصوصية".

وتابع عمرو أديب أن المواطنين يريدون فعل كل شئ كان يفعلونه من قبل ولا يقدرون دخول العالم في أزمات أقتصادية ويجب أخذ الحذر.

