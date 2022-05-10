أستاذ اقتصاديات صحة: حالات الالتهاب الكبدي الغامض لم تتجاوز 300 في العالم

قال الدكتور اسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن حالات الالتهاب الكبدي الغامض بلغ عددها ٣٠٠ حالة حتى الآن، ولم يتم معرفة سبب الإصابة به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي قناة dmc، انه تم وضع عدد من الاحتمالات لأسباب الإصابة بالمرض منها فيروس مع كورونا وخاصة انه تم إصابة سيدة بهذا الالتهاب منذ عامين وعند إجراء التحاليل وجدوها مصابة بكوفيد بدون أعراض.

وأوضح أنه يجب على الناس الاطمئنان خاصة أن عدد حالات الإصابة به عالميا لم تتجاوز ٣٠٠ حالة حتى الآن مشيرا إلى انه في غضون أسابيع سيتم معرفة السبب.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن عند ظهور أعراض مثل الاصفرار والترجيع واسهال شديد يجب على الفور عمل تحليل إنزيمات الكبد.

