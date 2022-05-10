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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته لـ118 مليون دولار خلال 3 أشهر

النحاس
النحاس

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع صادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 72% لتصل إلى 118 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم/الثلاثاء/أنه تم تصدير النحاس المصري إلى 29 دولة منها 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الربع من 2021 تضمنت كلا من "الولايات المتحدة الامريكية، تايوان، سنغافورة، التشيك، سويسرا".

وأشار إلى استحواذ 5 دول على 87.3% من إجمالي صادرات "النحاس المصري ومصنوعاته" بقيمة 103.049 مليون دولار، يأتي على رأسهم المملكة العربية السعودية بقيمة 66.368 مليون دولار مقابل 1.071 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 6099%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات النحاس ومصنوعاته إلى "لبنان" لتبلغ 12.023 مليون دولار مقابل 7.535 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 60%، بينما تراجعت إلى الجزائر لتسجل 8.633 مليون دولار مقابل 15.986 مليون دولار بنسبة انخفاض 46%.

وأضاف أن صادرات النحاس ومصنوعاته من مصر إلى "اتحاد نيجيريا" ارتفعت بنسبة 404% لتبلغ 2.027 مليون دولار في مقابل 403 آلاف دولار، وإلى "اليونان" بنسبة 35% لتبلغ 5.414 مليون دولار مقابل 4.01 مليون دولار، وإلى "توجو"بنسبة 26% لتسجل 1.515 مليون دولار في مقابل 1.2 مليون دولار.

ولفت إلى انخفاض صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته إلى "السودان" بنسبة 69% لتبلغ 1.464 مليون دولار مقابل 4.774 مليون دولار، وإلى "الأردن" بنسبة 21% لتبلغ 1.38 مليون دولار في مقابل 1.749 مليون دولار.

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