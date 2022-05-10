فرص عمل.. وزير النقل: جميع المشروعات القومية مستمرة ولا توقف للعمل فيها

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل من إنشاء طرق وكباري ومحاور وتطوير السكك الحديد تخدم المواطنين.



وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ميزانية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا متواجدة من الدولة ولو تم إيقاف المشروعات ذلك يهز الثقة بأننا غير قادرين على استكمال المشروعات القومية".

وتابع كامل الوزير: "لو أوقفنا المشروعات قد يقوم المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة معنا باللجوء للتحكيم بسبب إيقاف العمل، ومصر قد تخسر كثيرا".

وأكمل كامل الوزير: "كل المشروعات التي بدأناها لابد من استكمالها لأن تلك المشروعات توفر فرص عمل كثيرة للعاملين فيها".



واختتم كامل الوزير: "المشروعات القومية الجديدة التي بها مكون دولاري كبير ولم يتم البدء فيها يتم دراستها جيدا قبل تنفيذها والوقوف على الجدوى الاقتصادية لها في هذه المرحلة".

