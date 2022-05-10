إمام عاشور يساند الزمالك أمام إنبي في ستاد القاهرة

تواجد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي في مقصورة الصحفيين باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض في مباراته أمام إنبي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .



ويغيب إمام عاشور عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحازم إمام وإسلام جابر وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.