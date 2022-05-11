بعد الأزمة الروسية الأوكرانية..حسين خضر:ألمانيا نوعت مصادر الحصول على المواد البترولية..فيديو

قال حسين خضر، رئيس مجلس إندماج هيدنهاوزن بألمانيا، إن النزاع الروسي الأوكراني تسبب في عطل، خاصة على مستوى المصانع والشركات بألمانيا بعد توقف خطوط الإنتاج والمواد الغذائية.

وأضاف حسين خضر، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه أصبح هناك ارتفع بأسعار المواد البترولية والغذائية.

وتابع رئيس مجلس إندماج هيدنهاوزن بألمانيا، أن ألمانيا عملت على تنوع المصادر من أجل الخصول على المواد الخام والمواد البترولية من دول أخرى وأن يكون هناك بديل سريع للسوق الألماني.

وأشار حسين خضر إلى أن الحكومة الألمانية عملت على وجود دعم مادى للأسر والعاطلين عن العمل، خاصة في تلك الفترة الصعبة.

